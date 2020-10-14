Новая система виртуального майнинга VMining
от криптовалютной биржи YObit.net
Преимущества и особенности виртуального майнинга
Стабильный ежедневый доход
Новая система виртуального майнинга криптовалютной биржи YObit обеспечит стабильный ежедневный доход!
Страхование средств
При покупке майнера ваши средства идут в поддержку добываемого токена minex тем самым обеспечивается страховка ваших средств!
Широкий выбор майнеров
5 доступных майнеров для бюджета любого пользователя. От 100$ до 50 000$. Различаются мощностью добычи токена Minex!
Поддержка
добываемого токена
При каждой покупке майнера цена поддержки в торговой паре Minex/BTC повышается на 0.1% (кроме майнера Micro)!
Вопросы и ответы
Что вообще такое “виртуальный майнинг”?
По простому - это аренда определенного объема хешрейта реально существующего вычислительного оборудования, расположенного в крупном дата-центре биржи.
Биржа закупила для своих целей майнеры. Они используются для поддержки сетей по разным монетам, чтобы ввод и вывод транзакций шел быстрее, а пользователи таким образом помогали бирже.
Схема win-win, вы покупаете майнер и получаете доход, а биржа получает дополнительные мощности для улучшения работы платформы.
Более того, доходность майнеров будет только увеличиваться, потому что хэшрейт битка растет, сеть эфириума забита, по всему рынку сейчас идет хайп еще с весны, бычье ралли, сами помните, я предсказывал это в своих видео (кто смотрит меня с апреля - тот поймет)
Движуха с майнерами начинает активно продвигаться биржей, также в чатах люди делятся своими результатами. Уверен, майнер будет в крайнем случае легко перепродать с профитом 20% минимум, потому что их количество ограничено, а спрос сейчас растет семимильными шагами.
Плюсы и минусы облачного майнинга по факту.
Плюсы:
1. Майнинг в облаке удобен и доступен даже лицам с ограниченными финансовыми возможностями. Конечно, при небольших инвестициях доходность облачного майнинга ничтожна, но, при очередном взлете, даже мелкие вложения средств принесут неплохие дивиденды.
2. Биржа берет на себя издержки связанные с простоем оборудования из-за перебоев с интернетом и электропитанием (таких случаев у них почти не бывает).
3. Фермам из видеокарт или asic-майнеров необходима регулярная профилактика для поддержки работоспособности, что приводит к потере мощности. Доходность облачного майнинга постоянна.
Минусы:
1. Липовые фирмы предлагают вложить в майнинг средства под явно завышенные проценты, не обладая физическими мощностями добычи.
Именно поэтому я вкладываю в биржу, которая на рынке уже более 5 лет и репутация важнее моих пару битков.
2. Волатильность криптовалюты. Лучше не обменивать сразу же полученную крипту на фиатные деньги, особенно в период спада. Если добытые монеты хранятся на бирже, их можно выставить на продажу по завышенной цене. Ордера сработают, когда курс достигнет заявленной отметки.
Как зайти в виртуальный майнинг?
На майнеры есть несколько тарифов, минимальный стоит 0.01 BTC, это примерно $100. За 2.5-3 месяца он спокойно окупится, а потом будет приносить пассивный доход. А если рынок пойдет вверх, то профит будет еще больше. Так что даже для новичков со скромным депозитом это интересный вариант инвестиций.
Только из моих подписчиков трое купили на 1 BTC, около 10 вошли на тариф standart и light, по 0.5 и 0.1 btc соответсвенно. Это только те, с кем я лично общаюсь, и кто делится своими результатами.
Продукт реально работающий, хорошее дополнение к InvestBox. На своем канале я разбирал много инструментов биржи YoBit и все, кто работал по ним с головой и без азарта, делали большой и стабильный профит. Сейчас будет то же самое. Регистрируйтесь на бирже и изучите всё самостоятельно.
Расчёт доходности
Приблизительный расчет доходности виртуального майнинга в зависимости от выбранного майнер