На майнеры есть несколько тарифов, минимальный стоит 0.01 BTC, это примерно $100. За 2.5-3 месяца он спокойно окупится, а потом будет приносить пассивный доход. А если рынок пойдет вверх, то профит будет еще больше. Так что даже для новичков со скромным депозитом это интересный вариант инвестиций.



Только из моих подписчиков трое купили на 1 BTC, около 10 вошли на тариф standart и light, по 0.5 и 0.1 btc соответсвенно. Это только те, с кем я лично общаюсь, и кто делится своими результатами.



Продукт реально работающий, хорошее дополнение к InvestBox. На своем канале я разбирал много инструментов биржи YoBit и все, кто работал по ним с головой и без азарта, делали большой и стабильный профит. Сейчас будет то же самое. Регистрируйтесь на бирже и изучите всё самостоятельно.

